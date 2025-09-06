Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.729,49 %-0,92
        DOLAR 41,2362 %0,19
        EURO 48,3687 %0,71
        GRAM ALTIN 4.756,89 %1,39
        FAİZ 40,78 %-0,63
        GÜMÜŞ GRAM 54,38 %0,92
        BITCOIN 110.823,00 %-0,74
        GBP/TRY 55,7174 %0,64
        EUR/USD 1,1717 %0,58
        BRENT 65,50 %-2,22
        ÇEYREK ALTIN 7.777,52 %1,39
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı

        Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi güzergahına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 10:16 Güncelleme: 06.09.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara-İzmir demiryolu için acele kamulaştırma kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, söz konusu projenin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması amacıyla, proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve güzergaha rastlayan kesimlerdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        YSK kararını verdi
        YSK kararını verdi
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa