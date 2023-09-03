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        Haberler Gündem Ankara, İzmir ve Zonguldak'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

        Ankara, İzmir ve Zonguldak'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

        Cumhurbaşkanı kararıyla Ankara, İzmir ve Zonguldak'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 03:32 Güncelleme: 03.09.2023 - 03:32
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        Resmi Gazete kararıyla bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de 6831 sayılı Orman Kanunun 16'ıncı maddesi gereğince yayımlanan karara göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Atatürk, ve Beypazarı ilçesindeki Saray, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Kültür ile Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Şeyhoğlu mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

        Kroki ile listeler şeklinde sınır ve koordinatlara da yer verilen kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

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