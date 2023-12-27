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        Haberler Gündem Ankara istikameti trafiğe kapandı

        TEM'de damperi açılan TIR yön levhasını devirdi: Ankara istikameti trafiğe kapandı

        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halinde olan TIR'ın damperi açılarak elektronik trafik işaret levhasına çarptı. Tabela devrilirken, damper ise araçtan koptu. Devrilen tabelanın altında kimsenin kalmaması teselli kaynağı olurken TEM Otoyolu trafiğe kapandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:19 Güncelleme: 27.12.2023 - 19:19
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        TEM Otoyolu trafiğe kapandı
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        Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. yönetimindeki TIR'ın damperi açıldı. Damperin açıldığını fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken damper trafik işaret levhasına çarparak devirdi. Damper ise TIR'dan koptu.

        Tabelanın altında hiçbir aracın kalmaması büyük teselli kaynağı oldu. Durumu fark eden sürücü yol kenarında durarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çekici sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak trafiği ulaşıma kapattı. Sürücüler kontağı kapatarak yolun açılmasını bekledi. Ekiplerin trafik işaret levhası ile damperi yoldan kaldırma çalışma devam ediyor.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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