25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul hattında yüksek hızlı tren (YHT) ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşamanın gelecek yıl sonunda hizmete gireceğini, tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşeceğini bildirdi.
Bakan Turhan, YHT işletmeciliğiyle başlatılan kombine taşımacılık sayesinde 13 il ve Türkiye nüfusunun yüzde 42'sinin konforlu ve hızlı ulaşımdan faydalandığını söyledi.
Bugüne kadar 52 milyonu aşkın yolcuyu ağırlayan söz konusu trenlerle seyahat eden yolcularda memnuniyet oranının yüzde 98 olduğunu belirten Turhan, YHT işletmeciliğinin toplam 1213 kilometrelik ağda, günde 22 bin ile 25 bin arasında değişen yolcuya hizmet verdiğini dile getirdi.
Turhan, 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan YHT işletmeciliğinin 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya ve 2014'te Eskişehir-İstanbul ile Konya-İstanbul hatlarıyla devam ettiğini hatırlatarak, bu hizmetlerin 19 YHT setiyle gerçekleştirildiğini, Siemens'e sipariş edilen 12 tren setinden de ilkinin teslimatının yapıldığını ve gelecek yıl hizmet vermeye başlayacağını aktardı.
5 VİYADÜĞÜN YAPIMI TAMAMLANDI
Her ay bir set olmak üzere teslimatı yapılacak trenlerin hizmete girmesiyle YHT'lerle taşınan yolcu sayısının daha da artacağını vurgulayan Turhan, Ankara-İstanbul YHT Projesi kapsamında Sakarya'nın Sapanca-Geyve hattında inşa çalışmaları devam eden Doğançay ripajında yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Turhan, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"YHT ile Ankara-İstanbul hattındaki ulaşımı yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay ripajı 3 aşamadan oluşuyor. Uzunluğu 14 kilometre olan ripajın ilk aşamasının 2020 sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor. Tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde iki şehir arasında YHT ile seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek."
Gidiş-geliş uzunluğu 28 kilometre olan ripajda 2 menfez, 8 alt ve üst geçit bulunduğunu ifade eden Turhan, projenin birinci kesiminde tünellerin kazı ve kaplaması ile ana hat ve konvansiyonel bağlantısındaki 5 viyadüğün yapımının tamamlandığını söyledi.
Turhan, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon çalışmalarında da yüzde 15 ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!