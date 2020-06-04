Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, İçişleri Bakanlığının 30 Mayıs'taki genelgesi ve Kurul'un kararıyla 1 Haziran'da faaliyete başlayan işletmelerle ilgili olarak bazı hususların açıklığa kavuşturulması, karşılaşılan sorunların çözümü ve AVM'lerle ilgili Sağlık Bakanlığınca hazırlanan rehberlerdeki revizeler nedeniyle çeşitli kararların alınmasının uygun olacağı değerlendirildi.
Buna göre lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22.00'ye kadar sürdürebilecek, bu işletmeler, saat 22.00'den sonra temizlik, ertesi güne hazırlık gibi nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabilecek.
Faaliyetinin niteliği gereği "gel al" ya da "eve servis" şeklinde hizmet veren lokanta ve restoranlar saat 22.00'den itibaren oturan müşteri kabul etmeyi sonlandıracak, "gel al" ya da "eve servis" şeklinde hizmet vermek üzere faaliyetlerini 24.00'e kadar sürdürebilecek.
Toplantıda, Ankara dahilindeki şehirler arası yol güzergahları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran gibi yerlerin sürekli açık tutulmasına izin verildi.
AVM'LER İÇİN ALINAN KARAR
Kurul, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan "AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nin AVM Giriş-Çıkış Kapıları ve Genel Alanlara Yönelik Önlemler başlığında çeşitli hususları da revize etti.
Bu kapsamda alışveriş merkezlerinde, dinlenme alanları sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılmak suretiyle kullanılabilecek.
Mescitler, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde alınan tedbirlere uymak kaydıyla faaliyet gösterebilecek.
Oto kuaförü ve oto yıkaması yapan iş yerleri, kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan tedbirlere göre çalışabilecek.
Valeler eldiven kullanmadan, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptikle temizlemek suretiyle ve araçlara maskesiz binmemek kaydıyla çalışabilecek.
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