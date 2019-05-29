30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da iftara ne kadar kaldı? Ankara iftar vakti saat kaçta? soruları bugün açılacak Ramazan ayının 24. orucundan önce araştırılıyor. Ankaralılar akşam ezanı saatine göre iftar sofrasını hazırlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara imsakiyesine göre iftar vakti haberimizde.
ANKARA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Bugün saat 03.27'de sahur yaparak 2019 Ramazan ayının 24. orucuna niyet eden Ankaralılar, saat 20.15'te okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak.
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YOLCULUK YAPAN KİŞİ ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
İslam dininde, oturduğu yerden 90 kilometre uzaklığa giden bir kişi "Seferi" sayılır ve en az 90 kilometre uzaklıktaki bir yere uçakla, arabayla, gemiyle ya da herhangi bir ulaşım aracıyla yaptığı yolculukta oruçtan muaf tutulur ve farz değildir.
ŞEVVAL ORUCU NEDİR?
Şevval Orucu, Ramazan ayının bitişinden sonra girilen Şevval ayında tutulan bir nafile oruçtur. Peygamber efendimiz tarafından düzenli olarak yapılan bir sünnet olarak bilinen Şevval Orucu, Ramazan ayından sonra başlamaktadır. Peygamber efendimiz, Şevval Orucu ile ilgili "Kim Ramazan ayında orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.
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