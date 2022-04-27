Ankara havasını duydu, coştukça coştu

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, çöp toplayan belediye görevlisi, arkadan gelen araçtan gelen Ankara havasıyla birlikte oyunu görenlere renkli anlar yaşattı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde, belediyenin çöp kamyonu ekibinin arkasına bir araç geldi. Ses sistemi bulunan araçta çalınan Ankara havasını duyan belediye temizlik işçisi müziğin ritmine kendini kaptırıp, oynamaya başladı.

Renkli görüntülerin oluştuğu olaya çevredeki vatandaşlar da eşlik etti. Araçtan inen bir vatandaş ise belediye işçisine para taktı. Kamyonun arka kısmında hem oynayan, hem de sokaktaki çöpleri toplayan işçinin o anları araç sürücüsü ile çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi. İşçinin coşkulu oyunu görenlere keyifli anlar yaşattı.