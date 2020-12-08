Ankara hafta sonu alkol satışı yasak mı?

Ankara'da hafta sonu alkol satışı yasaklandı. Ankara Emniyeti'nin konuya ilişkin yazısı işletmelere gönderildi.

Haber Global'in haberine göre, Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları market ve bakkallarda içki satışı yapılmayacak.

Yazıda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde açık kalmasına izin verilen iş yerlerinde alkollü içki satılamayacağı belirtildi.

Bu çerçevede satış ruhsatı olsa dahi hafta sonları 10:00-17:00 saatlerinde açık olan bakkal, market, süpermarket gibi yerler müşterilerine içki vermeyecek. Satış yapanlara ise idari para cezası uygulanacak.