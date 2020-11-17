"Gezen Sinema Tırı" hem hijyen kurallarını öğretiyor hem sinema keyfi yaşatıyor

Çubuk Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı", ilçede çocukları ücretsiz sinemayla buluşturuyor.Mahalleleri 3 gün boyunca dolaşacak tırda, çocuklar için "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin gösterimini yapılırken, Kovid-19 tedbirleri ve hijyen kuralları da eğlenceli şekilde anlatılıyor.
Çocukları ilk defa sinema ile buluşturan tır, Aşağı Çavundur Mahallesi TOKİ bloklarında ve Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı'nda gösterime başladı. Etkinlikte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor.
Sanat İçin Yola Çıktık Derneği Başkanı Erol Gözen, AA muhabirine, 2018 yılından bu yana 41 il ve 400 ilçede köy köy gezerek, 500 binin üzerinde çocuğu sinema ile buluşturduklarını söyledi.Daha çok sinema salonu olmayan yerlere gittiklerini dile getiren Gözen, sadece sinema gösterimi yapmadıklarını aynı zamanda kültürlerin buluşmasını da sağladıklarını kaydetti.
Gittikleri her yerde Kovid-19 kurallarını eğlenceli şekilde çocuklara öğrettiklerini vurgulayan Gözen, sözlerine şöyle devam etti:
"Gezen Sinema Tırı'nda 95 koltuk kapasitesi bulunuyor. Sadece çocukları koltuğa oturtup sinema izletmek değil, buluşturabildiğimiz kadar sanatla buluşturabilmeyi amaçlıyoruz. Onlarla tiyatro yapıyoruz, çocuk oyunları oynuyoruz, şarkılar, türküler söylüyoruz. Hatta yörelerin yemeklerini bile çocuklarla konuşuyoruz. Sivas'ta öğrendiğimiz şeyleri Ankara'daki çocuklara, Ankara'da öğrendiğimizi Trabzon'daki çocuklara anlatıyoruz.
Şimdi Ankara'nın Çubuk ilçesindeyiz, Çubuk Belediyesi bizi misafir etti. Bundan sonra da Ankara'nın ilçelerini dolaşacağız. Çocuklarımıza Kovid-19 sürecinde virüsle mücadele, sürece uygunluk biçimlerini ve kurallarını da öğretiyoruz. Soru cevap şeklinde bilgilendirme yapıyoruz. Çocuklar çok iyiler bu konuda. Bütün kuralları biliyorlar ve bunları aile büyüklerine taşımalarını istiyoruz. Bu konuda büyüklerden daha duyarlılar gerçekten."
Aşağı Çavundur Mahallesi Muhtarı Abdullah Esre ise mahalledeki yüzlerce çocuğun ilk defa sinema ile buluştuğunu belirterek, bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Esre, "Kışın da olsa mahallemizdeki çocuklarımıza sinema seyrettirme keyfine nail olduk." dedi.
Veliler de çocukların çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!