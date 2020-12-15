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Ankara Garı terör saldırısı davasına devam edildi

Ankara Garı önünde terör örgütü DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili firari 16 sanık ile "örgüt yöneticiliği"nden 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın görülmesine devam edildi.

15.12.2020 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Garı terör saldırısı davasına devam edildi
AA

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına müştekiler ve avukatları katılırken, tutuklu sanık Erman Ekici ile bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından firari sanıkların yakalama kararlarının infazının gerçekleşmediğini açıkladı.

Beyanda bulunan müşteki avukatları, davanın firari sanıklarının Suriye'de bulunan El Hol ve Roj kamplarında olabileceğini belirterek, ilgili yerlerle yazışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Kovuşturmanın genişletilmesini talep eden avukatlar, soruşturma aşamasında adı geçen bazı kişilerin de olayın aydınlatılması adına tanık olarak dinlenilmesini istedi.

Müşteki avukatları, ayrıca sanık Ekici'nin dijital materyallerinin yeniden incelemesini talep etti.

Tutuklu sanık Ekici de "Terör örgütü üyeliğinden açılan dosya, nereye kadar geldi. 18 yıl hüküm kurdunuz, bu dosyadan tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

- Ara kararlar

Tarafların dinlenilmesinden sonra Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş'ten görüşü soruldu. Savcı Gümüş, firari sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenilmesine ve Ekici'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıkların yakalama ve yokluğunda tutuklama kararlarının infazının beklenilmesine ve sonraki celse bazı tanıkların dinlenilmesine karar verdi. Kovuşturmanın genişletilmesi talepleri ise reddedildi.

Tutuklu sanık Ekici'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Mart 2021'e erteledi.

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