Ankara Garı önündeki terör saldırısına ilişkin karar hukuka uygun bulundu

AA

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 4. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Ağustos 2018'de karara bağlanan Ankara Garı önündeki terör saldırısıyla ilgili davaya yönelik istinaf başvurularını değerlendirerek incelemesini tamamladı.

Mahkeme, sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmübtalip Demir ve Metin Akaltın hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında 100 kez kasten nitelikli öldürme", "Silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında 391 kez kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçlarından verilen cezaları hukuka uygun buldu.

Mahkeme, sanık Erman Ekici hakkında "silahlı terör örgütünün yöneticisi olma", sanıklar, Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Yakup Karaoğlu, Nihat Ürkmez, Esin Altıntuğ (Durgun),Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen cezalarda da isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Sanıklar Yakub Şahin, Hüseyin Tunç, Abdulmübtalip Demir, Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu hakkında "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçu, Metin Akaltın ve Burak Ormanoğulları hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen cezalar ile sanıklar Esin Altıntuğ ve Hatice Akaltın hakkında "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından verilen cezalar da hukuka uygun bulundu.

Kararla birlikte, sanık Hakan Şahin hakkında "ruhsatsız silah taşımak", sanık Yakub Şahin hakkında ise "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından verilen cezalar kesinleşmiş oldu.

Mahkeme, sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz, Hüseyin Tunç, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Abdulhamit Boz, Yakup Yıldırım, Suphi Alpfidan, Abdulmübtalip Demir, Talha Güneş, Erman Ekici, Yakup Karaoğlu, Metin Akaltın, Burak Ormanoğlu, Hatice Akaltın, Esin Altıntuğ'nun (Durgun) tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

- Davanın geçmişi

10 Ekim 2015'te Sıhhiye'de düzenlenecek "Emek, Barış, Demokrasi Mitingi" için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 2'si çocuk 100 kişi hayatını kaybetmiş, 20'si çocuk 391 kişi yaralanmıştı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Ağustos 2018'de karara bağlanan davada, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Sanıkları ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 557'şer yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanıklardan bazılarına başka suçlardan da hapis ve adli para cezası vermişti.

Sanıklardan Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu'nu "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 12 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, aynı suçtan yargılanan Esin Altıntuğ (Durgun),Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz'u ise 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum etmişti.

Sanık Erman Ekici, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Mahkeme, Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki dosyaların ayrılmasına, yargılama sırasında ölen Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesine karar vermişti.