Ankara filmleri belli oldu

Bu yıl 31'inci kez düzenlenecek olan Ankara Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak uzun metrajlı filmler ve kısa filmler belirlendi.

ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI

* Aşk, Büyü vs.

* Bilmemek

* Ceviz Ağacı

* Kovan

* Omar Ve Biz

* Şair

* Topal Şükran'ın Maceraları

* Uzak Ülke

* Uzun Zaman Önce

Festivalde yarışacak 15 kısa film Bulut Reyhanoğlu ve oyuncu Şenay Gürler'den oluşan jüri değerlendirecek.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

* Akvaryum

* Barê Giran (Ağır Yük)

* Çamaşırsuyu

* Dönüş

* Evde Yok

* Huşbe! (Sus!)

* İklim Değişimi

* İyi Yemek Öldürür

* Meryem Ana

* Münhasır

* Servis

*Topanga

* Tor

* Veger (Dönüş)

* Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye

* Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi