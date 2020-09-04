Ankara Film Festivali ödüllerle başladı

31. Ankara Uluslararası Film Festivali, dün gece düzenlenen açılış töreni ile start aldı. Şerif Sezer, Tamer Levent ve Başka Sinema’ya Onur Ödülleri’nin sunulduğu gecede Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması’nın kazananı da belli oldu.



Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile düzenlediği 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, dün gece CER Modern’de düzenlenen açılış töreni ile başladı. Sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı törende, Aziz Nesin Emek Ödülü sinema sanatçısı Şerif Sezer'e, Sanat Çınarı Ödülü tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent'e, Kitle İletişim Ödülü ise bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema'ya verildi. Gecede ayrıca, festivalin ilk ya da ikinci film projelerine destek sunduğu Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması’nın kazananı da belli oldu.

'The Audition'

Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Türkiye sinemasının yeni yaratıcılarına ve yenilikçi projelerine destek olmak amacıyla 3 yıl önce başlattığı ve ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara maddi destek sağlayan Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması’nın birincisi Murat Uğurlu’nun “Hak Edilmiş Bir Öpücük” adlı projesi oldu.

Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yapımcı Suzan Güverte ile senarist ve sinema yazarı Uygar Şirin’den oluşan jürinin oybirliğiyle seçtikleri projenin ödül gerekçesinde, “Evrensel meselelere ait olduğumuz coğrafyadan bakarken keskin bir eleştiri ya da yüceltmenin kolaycılığına sığınmaktansa nesnel ve derinlikli bir tablo çizen, karakterlerini arzuları ve korkularıyla çok boyutlu, soluk alıp veren varlıklara dönüştüren ve senaryo yapısı ile ele aldığı tema arasında tutarlı bir bütünlük kurmayı başaran bir proje” dendi. Murat Uğurlu’nun yazıp yöneteceği “Hak Edilmiş Bir Öpücük”, AB Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle düzenlenen yarışmada 30 bin TL tutarında para ödülünün sahibi oldu.



"ANKARA KİŞİLİĞİMİ BULDUĞUM KENT"

Tamer Levent



Sanat Çınarı Ödülü’nün bu yılki sahibi Tamer Levent’e ödülünü festival başkanı İnci Demirkol sundu. Levent yaptığı konuşmada “Ankara kişiliğimi bulduğum kent. Ankara Devlet Konservatuarı, sonra Devlet Tiyatroları, TOBAV… Ankara Film Festivali’nin kuruluşunda da bulunmuştum, Mahmut Tali Öngören ile çalıştım, jürisinde de bulundum, hatta Kemal Sunal hayatında aldığı iki ödülden birini bizim jürimizde almıştı. Ödül de aldım festivalden, ‘Tepenin Ardı’ filmindeki rolümle En İyi Erkek Oyuncu seçildim. Ama tabii, ‘Onur Ödülü’ diye adlandırılan bu ödüller insana yaşamında belli bir noktaya geldin, yaş aldın gibi bir duygu yaratıyor ama ‘Sanat Çınarı’ daha etkili, bu buluş için de kutluyorum festivali” dedi.

"İLK ÖDÜLÜMÜ ALIRKENKİ HEYECANDAYIM"



Şerif Sezer

Aziz Nesin Emek Ödülü’nün sahibi Şerif Sezer’e ödülünü ise Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol verdi. Sezer, duygulu anlara yol açan ödül konuşmasında şunları söyledi: “Bu gece sahneye Aziz Nesin Emek Ödülü’nü almaya çıkarken bundan tam 31 yıl önce Ankara Film Festivali’nden festivalin ilk en iyi kadın oyuncusu ödülünü almaya çıkarkenki kadar heyecanlıyım. Bunu hissettim. Bu duygu, yaptığım filmlere, oynadığım karakterlere ve hayatın bana kattıklarına rağmen değişmeyen tek şeyin benim işime olan çocukça aşkın, heyecanın olduğunu gösterdi. Ne mutlu bana ki bu heyecanım hiç bitmemiş.”

'St Peter's Umbrella'

Ankara Uluslararası Film Festivali’nde yarın (5 Eylül) ise, Ulusal Belgesel Film Yarışması heyecanı devam edecek. Yarın ayrıca, usta Çekyalı yönetmen Jirí Menzel’in 1984 yapımı kara komedisi “The Snowdrop Festival / Kardelen Festivali”; Slovak yönetmen Frigyes Ban ile Çekyalı yönetmen Vladislav Pavlovic’in birlikte yönettiği 1958 yapımı klasikleri “St Peter's Umbrella / Aziz Petros’un Şemsiyesi”; Almanyalı aktris Ina Weisse’nin yönettiği ve usta oyuncu Nina Hoss’un San Sebastián ve Stockholm film festivallerinden ödüllerle dönen performansıyla çıtasını yükselten gerilim dozu yüksek drama “The Audition / Seçmeler” ve feminist sinemanın yaşayan kraliçesi Ulrike Ottinger’in dünya prömiyerini bu yıl Berlin Film Festivali’nde yapan otobiyografik belgeseli “Paris Calligrammes / Paris Kaligramları”, Türkiye’de ilk kez Ankara’da seyirciyle buluşacak.

5 EYLÜL 2020, CUMARTESİ

BÜYÜLÜ FENER SALON I



14:15 The Audition / Seçmeler

17:15 The Snowdrop Festival / Kardelen Festivali

20:15 Pa ris Calligrammes / Paris Kaligramları

BÜYÜLÜ FENER SALON II



14:00 Ulusal Belgesel Film Yarışması - Sessizliğin Gözyaşları / Kadınlar Ülkesi / Asfaltın Altında Dereler Var!

17:00 Ulusal Belgesel Film Yarışması - Ege’nin Son Baharı / Ovacık

20:00 St Peter's Umbrella / Aziz Petros’un Şemsiyesi