Ödüller verildi

32'nci Ankara Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 'En İyi Film Ödülü'nü Emre Kayiş'in 'Anadolu Leoparı' kazandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 32. Ankara Film Festivali'nin heyecanla beklenen ödülleri sahiplerini buldu. CerModern'de gerçekleşen ve sunuculuğunu Ünsal Ünlü'nün yaptığı gecede Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film Yarışmaları'nın kazananları belli oldu.
Ulusal Uzun Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü Emre Kayiş'in 'Anadolu Leoparı'na, 'En İyi Yönetmen Ödülü' 'Çatlak ile Fikret Reyhan'a, 'Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü' ise Çağıl Bocut'un yazıp yönettiği 'Sardunya'ya filmine verildi.
Ödüller;
Ulusal Uzun Film Yarışması
En İyi Film Ödülü... Anadolu Leoparı - Emre Kayiş
Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü... Sardunya - Çağıl Bocut
En İyi Yönetmen Ödülü... Fikret Reyhan - Çatlak
Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü... Barış Bıçakçı ile Tufan Taştan - Sen Ben Lenin
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü... İpek Türktan - Anadolu Leoparı
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü... Uğur Polat - Anadolu Leoparı
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü... Güliz Gençoğlu - Lacivert Gece
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü... Ekin Koç - Okul Tıraşı
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü... Armen Ghazaryan - Gölgeler İçinde
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü... Nick Cooke - Anadolu Leoparı
En İyi Kurgu Ödülü... Sercan Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari - Okul Tıraşı
En İyi Özgün Müzik Ödülü... Greg Dombrowski - Gölgeler İçinde
SİYAD En İyi Film Ödülü... Çatlak - Fikret Reyhan
Ulusal Belgesel Film Yarışması
En İyi Belgesel Film Ödülü... Bekleyiş - Aslı Akdağ
Ulusal Kısa Film Yarışması
En İyi Kısa Film Ödülü... Stiletto - Can Merdan Doğan
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