Evinin elektriğini rüzgardan sağlıyor

Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yapan Bünyemin Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruf sağlamak amacıyla kurduğu sistemle evinin elektriğini üretirken doğalgaz tüketiminden de yüzde 50'ye varan tasarruf sağladığını söyledi.
Okulda öğrencilerle birlikte yenilenebilir enerji hakkında çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ve bu konuda tüm ilçe halkını bilgilendirmek için önce kendi evinden başladığını kaydeden Aktaş, kısıtlı imkanlarıyla kurduğu sistemle tasarruf etmeyi başardığını anlattı.Kullanılmış malzemelerin yanı sıra satın aldığı ürünleri, evinin altında kurduğu atölyede işleyen Aktaş, 3 katlı evinin elektriğini ve su ısıtmasını karşıladığını, kendi tasarlayıp yaptığı doğalgazdan tasarruf ünitesiyle doğalgazdan tasarruf ettiğini belirtti.
Sistem sayesinde evinde kullanılan elektriği sağlayan Aktaş, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimizle ileri sürdüğümüz tezimiz vardı, 'Karasal iklimde de rüzgar tribünü iş yapar' diye. O tezimizin burada ileri aşamasını uygulamaya çalıştık. Rüzgarın zayıf olduğu bölgelerde de 'rüzgar hasadı' yapabiliriz dedik. Nasip olursa bu sistemin üzerine 4 tane daha rüzgar tribünü inşa edeceğiz. Bundan maksadımız ev tipi rüzgar tribündeki problemleri ortadan kaldırmak, verimsiz olduğu karasal iklimde çalışmayacağı görüşünün yanlış olduğunu göstermek istedik. Bununla birlikte asıl gayemiz iş birliği yaparak rüzgar tribünlerini el ele tutuşturarak tevfik mantığı ile doğal gaz tasarrufu sağlayan bir sistem kurmak. Şu anda bu sistem rüzgar estiği zaman 220-300 volt enerjiyi rahatlıkla yakalayabiliyor. Rüzgar estiği zaman kombinin altındaki cihaz ısınıyor, dolayısıyla kombimize giren su sıcak girdiği için doğal gaz tasarrufu da sağlamış oluyoruz. Bu sistemle yüzde 50 doğalgaz tasarrufu sağlanıyor. Bu yaptığım örneği merak eden insanlara da gösteriyorum."
Bir direk üstündeki elektrik üretim sistemini görenlerin şaşkınlık yaşadığını dile getiren Aktaş, "Uzaktan gören meraklılar geliyor ve inceliyor. Daha sonra sorular soruyorlar. Maliyetini öğrenen önce gidiyor, daha sonra aklına yatarsa tekrar gelip soruyor. En azından bir farkındalık oluşturuyoruz." dedi.Türkiye'nin her yerinde söz konusu sistemin kolaylıkla kurulabileceğini ifade eden Aktaş, sistemin yaklaşık 50 bin liraya mal olduğunu, 4 ya da 5 yıl içerisinde kendisini amorti edebildiğini sözlerine ekledi.
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