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Ankara Etimesgut Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı Yüzde Kaç?

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için ikinci turda oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesinin ardından Ankara Etimesgut başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? İşte, 2023 Ankara Etimesgut seçim sonuçları ve adayların oy oranları…

Giriş: 28.05.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Etimesgut Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı Yüzde Kaç?
HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasını duyurması ile beraber Ankara Etimesgut başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ankara Etimesgut seçim sonuçları ve canlı takip ekranı...
Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 88.35 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:06 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 86.8 oldu. Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 197.969 oyla yüzde 56.28 - Recep Tayyip Erdoğan: 153.804 oyla yüzde 43.72 aldı. Ankara Etimesgut 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 197.969 oyla yüzde 56.28
Recep Tayyip Erdoğan: 153.804 oyla yüzde 43.72
İLK TURDA NE KADAR OY ALMIŞLARDI?
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 219.013 oyla yüzde 51.89 - Recep Tayyip Erdoğan: 170.283 oyla yüzde 40.35 oy oranı elde etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu: 197.969 oyla yüzde 56.28

Recep Tayyip Erdoğan: 153.804 oyla yüzde 43.72



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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