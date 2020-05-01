Ankara Emniyet Müdürlüğü polis memuruna mukavemet gösteren zanlının yakalandığını bildirdi

AA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Keçiören ilçesinde resmi kıyafetli bir polis memuruna fiziki saldırıda bulunulmasına ilişkin paylaşımların yapılması üzerine açıklamaya gerek duyulduğu belirtildi.Polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheli hakkında aynı gün adli ve idari işlemin yapıldığının kaydedildiği açıklamada, "27 Nisan saat 19.30 sıralarında mesai sonrası ikametine gitmekte olan polis memuru G.T’nin kullandığı araca şüpheli B.B'nin aracıyla çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan trafik kazası sonrası polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.