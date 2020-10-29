Ankara'dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun'da satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö'nün müşterek hareket ettiği kişilerle Ankara'dan zaman zaman Samsun'da faaliyet gösteren eğlence mekanlarında irtibatlı oldukları kişilere kokain getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ankara'dan Samsun'a geldikleri belirlenen H.Ö. ile birlikte hareket eden E.A. ve S.Ü'nün bulunduğu araç, Toybelen mevkisinde durduruldu.

Araçta arama yapan ekipler, 23,95 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.