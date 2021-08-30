Ankara'dan 99 gençle yola çıkan Zafer Treni Afyonkarahisar'a geldi

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile 99 genci taşıyan treni, Afyonkarahisar Tren Gar'ında, Vali Vekili Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan karşıladı.
Milletvekili Yağcı, burada yaptığı konuşmada, milli mücadelenin 100. yılını kutladıkları, idrak ettikleri bu yıllarda 100 yıllık vefa ve 100 yıllık farkındalık projesi çerçevesinde Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında ilk seferini trenle yaptığı bir anlayışı milli mücadelenin odak noktalarını ziyaret ettiklerini söyledi.
Ziyaretlerde gençlere o ruhun yaşanması noktasında bir anlam kazandırmak ve onlara da geçmişte sürecin nasıl olduğunu kısmen de olsa anlatabilme adına Ankara'dan dün saat 19.22'de yola çıktıklarını dile getiren Yağcı, şunları söyledi:
"Milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın odak noktalarına tek tek uğrayarak geliyoruz. Kurtuluş Savaşı denildiğinde, Kocatepe ve Dumlupınar'ı bahsetmeden o olmadan Kurtuluş Savaşı'nı gerçek anlamını yüklememiz mümkün değil. Onun için o ruhu daha canlı yaşayabilme adına inşallah buradan hep birlikte Kocatepe'de sabah namazıyla birlikte o ruhun bugünün anlamında canlı şahitleri olmayı arzu ediyoruz. Bizleri zaten tek vatan tek bayrak tek devlet tek millet ülküsü çerçevesinde milli mücadelede nasıl 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek tüm çemberleri kırdıysak ve bugünün bağımsız Türkiye'sini kurduysak bu ruh 15 Temmuz'da da aynı inançla hareket etti ve ülkenin milli birliğini ve bağımsızlığını ayakta tuttu."
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1924 yılında Atatürk yanında eşiyle beraber bu trende buraya kadar gelip hatta Dumlupınar'da temelini attığı anıtın temsili gelişini yaptıklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından gençler, trenden inip otobüslere binerek Kocatepe'ye hareket etti. Kocatepe'de sabah ezanının okunmasının ardından namaz kılındı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Piyade Yüzbaşı Barış Dinç, araziyi tanıtarak harekatı anlattı.
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