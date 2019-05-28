30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 88'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. 7 zanlı savcılık talimatıyla emniyette serbest bırakıldı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'e ifade veren şüphelilerden 67'si tutuklama, 13'ü ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Zanlılardan 8'i savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Nöbetçi mahkemede, aralarında örgütün elebaşı Muhammet Fatih T. ile Salim D'nin de bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Mahkeme, diğer şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı seyahati için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik 22 Mayıs'ta Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen çoğu kadın 110 kişiden 95'i yakalanmıştı.
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