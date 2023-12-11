Ankara'daki vahşette tutuklama!

Ankara'daki vahşette eski koca tutuklandı!
Ankara'da, eski eşini taksinin içinde boğazını keserek öldüren Emrah A., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı
Ankara'da, eski eşi M.A.'yı, taksinin içinde boğazını keserek öldüren şüpheli Emrah A. tutuklandı.
Olay, dün Çankaya ilçesine bağlı İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Emrah A., eski eşi M.A. ile taksinin içinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Emrah A., yanında getirdiği bıçakla M.A.'nın boğazını keserek, öldürdü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrah A., suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah A., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.