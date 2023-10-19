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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı

        Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

        Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 28'i gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:17
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        Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı
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        Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve 8 ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne yönelik planlı operasyon başlatıldı.

        Bu kapsamında 34 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

        UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, 37 cep telefonu, 37 sim kart, 2 tablet, bir av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 11 alüminyum folyo, 5 hassas terazi, 57 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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