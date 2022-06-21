Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 52 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 13-19 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 7 kilogram eroin, 2 kilo 500 gram esrar, 780 gram skunk, 360 gram bonzai, 320 metamfetamin gram 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; operasyonlarda gözaltına alınan 360 zanlıdan 52'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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