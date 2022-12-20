Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'daki ölümlü kazada yürek yakan ayrıntı

Ankara'da feci kazada ölen sürücü, kısa süre önce bebeğini kaybetmiş

Ankara Mamak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere ve yön tabelasına çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden sürücünün yeni evli olduğu ve kısa süre önce bebeğini kaybettiği öğrenildi

Giriş: 20.12.2022 - 04:14 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'daki ölümlü kazada yürek yakan ayrıntı
Ankara'daki ölümlü kazada yürek yakan ayrıntı
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı. Kazada sürücü Erdal İ. hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 1 kişi ise yaralandı.

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarında meydana geldi. Erdal İ. yönetimindeki otomobil, 19 Mayıs Bulvarı üzerinden Natoyolu'na dönmeye çalışırken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere ve ardından yön tabelasının direğine çarptı.

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada Erdal İ. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye ilk müdahale, sağlık ekibi tarafından yapıldı.

DHA'nın haberine göre; Mamak Devlet Hastanesine kaldırılan Erdal İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

KISA SÜRE ÖNCE BEBEĞİNİ KAYBETMİŞ

Erdal İ.'nin yeni evlendiği ve kısa süre önce bebeğini kaybettiği öğrenildi. Haberi alınca hastaneye gelen Erdal İ.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de 13 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
İzmir'de 13 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
Asansör boşluğuna düşen işçi kurtarılamadı
Asansör boşluğuna düşen işçi kurtarılamadı
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi
Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.