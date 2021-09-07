Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı

AA

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 30 Ağustos-5 Eylül arasında çeşitli adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 31 bin 440 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 1631 paket kaçak sigara, 433 kilo tütün, 266 litre sahte alkollü içki, 874 sahte bandrol, 16 kilogram kaçak nargile tütünü, 9 kilogram kaçak pipo tütünü, 290 puro, 81 içki kapüşonu ve 3 milyon 246 bin 220 makaron ele geçirildiği, 37 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.