21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da meydana gelen depremler hissedilen bölgelerde kısa süreli paniğe yol açtı. İlk olarak merkez üssü Ankara Mamak olan ve AFAD'ın verilerine göre 3.0 büyüklüğünde gerçekleşen deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk depremin saati 05.07 olarak duyuruldu. İkinci deprem de akşam saat 22.11'de meydana geldi. Merkez üssü Güvenç Kazan olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. Her iki depremde de can ve mal kaybı yaşanmadı.
SON DEPREMLER - 21 AĞUSTOS
Dün meydana gelen depremlerin ardından son depremler merak ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.08.21 09:21:00 37.9483 42.7032 5.7 -.- 2.2 -.- KESKIN-PERVARI (SIIRT) 2019.08.21 09:19:13 38.6313 43.0410 5.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU 2019.08.21 08:54:11 39.8602 33.0528 5.0 -.- 2.3 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) 2019.08.21 08:33:31 38.9732 27.0825 2.0 -.- 2.0 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) 2019.08.21 07:56:28 38.8555 32.9635 5.0 -.- 2.3 -.- ACIKUYU-KULU (KONYA) 2019.08.21 07:06:44 37.8380 29.6985 5.7 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.21 05:52:33 39.9208 33.0790 5.3 -.- 2.3 -.- ELMADAG (ANKARA) 2019.08.21 03:45:36 38.0737 34.7692 5.0 -.- 1.7 -.- OVACIK-(NIGDE) 2019.08.21 03:21:19 37.9187 29.1375 5.6 -.- 1.5 -.- YENIKOY-(DENIZLI) 2019.08.21 03:09:48 37.8342 29.6867 5.0 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.21 02:38:09 38.5267 26.8228 11.8 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.21 02:36:07 40.7668 27.4035 12.7 -.- 3.1 3.0 UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 2019.08.21 02:06:15 40.1092 32.6935 5.0 -.- 2.7 -.- GUVENC-KAZAN (ANKARA) 2019.08.21 01:30:07 37.8033 29.6977 5.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.21 01:15:34 39.0488 27.6842 6.2 -.- 2.3 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 2019.08.21 00:41:28 38.8705 27.8787 9.8 -.- 1.6 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 2019.08.21 00:29:59 38.8947 27.8690 6.9 -.- 2.7 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
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