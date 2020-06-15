Ankara'daki çiftlerin nikahları Kovid-19 tedbirleri altında kıyılmaya başlandı (2)

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftlerin nikahlarını, Gençlik Parkı bahçesinde sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak açık havada ve maskeli olarak kıyıyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, nikah işlemlerinde Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığının "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" başlıklı genelgesi doğrultusunda, 15 Haziran'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği ifade edildi.Buna göre, Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü'ne ait Gençlik Parkı'nda bulunan binanın bahçesinde açık havada kıyılan nikahlarda nikah memuru, gelin, damat ve nikah şahitleri sosyal mesafe kurallarına uyarak katılıyor.Gelin ve damadın birer metrelik mesafeyi koruduğu nikahta, evlilik cüzdanları dezenfekte edilerek çiftlere takdim ediliyor.Evlendirme Şube Müdürlüğünce de çiftler ve davetlilerden maske takarak tören yerine gelmeleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteniyor.- Nikah tarifesiBelediyenin açıklamasında, iptal edilen nikah ücretlerinin de iade edildiği kaydedildi.Nikah işlemi için şehitlerin birinci derece yakınları ile gaziler ve birinci derece yakınlarından herhangi bir ücret alınmadığı hatırlatılan açıklamada, 2020 yılı için belirlenen nikah tarifesine de yer verildi. Buna göre, oda nikahı ücreti 100, dış nikah ve yabancı nikah ücreti ise 500 lira olarak belirlendi. Aile cüzdanı bedeli için 140 lira ödenecek.- Çankaya'da nikahlar başladıNormalleşme sürecinin ardından Çankaya Belediyesince de ilk nikahlar kıyılmaya başlandı.Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nikah törenlerinin adresi Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda ilk gün 15 çift dünyaevine girdi. Ayrıca, 15-22 Haziran tarihlerinde 140 çift daha salon nikahıyla evlenecek.Dezenfekte edilen salonlarda sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılan nikahlar öncesinde çiftlere, törene mutlaka maskeyle katılmaları uyarısında bulunuldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Nikahlarda, alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe korunarak az sayıda katılımcı ve iki şahit dışında kimse bulunmuyor, takı merasimi yapılmıyor. Çankaya Belediyesi olarak bu zor süreçte dünyaevine giren tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.
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