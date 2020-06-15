Ankara'daki ByLock operasyonunda 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı örgüt üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden 9'unun yakalandığı bildirilen açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği ifade edildi.

,Tanju Özkaya