Ankara'da yanan yolcu otobüsü küle döndü

Ankara'da İstanbul'dan Elazığ'a giden yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüste bulunan yolcular son anda tahliye edilirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Anadolu Bulvarı'nda seyir halinde bulunan şehirler arası yolcu otobüsünde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; İstanbul'dan Elazığ'a giden yolcu otobüsü hareket halindeyken alev alarak yanmaya başladı.

Yoldaki sürücülerin uyarısı üzerine durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları son anda tahliye etti. Alev alev yanan otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

*Haberin ilk görseli AA tarafından servis edilmiştir.