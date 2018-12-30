Yılbaşı gecesi gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Valiliği, araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

31 Aralık 2018 tarihinde yılbaşı kutlamalarıyla ilgili olarak yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı değerlendirilen bölgelerde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2018 Pazartesi günü saat18.00’den itibaren;

1-) 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Güvenpark’ta yapılacak kutlamalar ile ilgili olarak;

Atatürk Bulvarı’nın Meşrutiyet Caddesi girişinden Necatibey Caddesi girişine (Sıhhiye Orduevi önü) kadar olan bölümü ve Bulvara açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

GMK Bulvarı’nın tamamı ve Bulvara açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej Kavşağından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanına kadar olan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Milli Müdafaa Caddesi’nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü;

Kumrular Sokak ile bu sokağa açılan sokakların tamamı çift yönlü,

2-) Aşkabat Caddesi (Bahçelievler 7. Cadde) ve 54. Caddede yapılacak kutlamalar ile ilgili olarak;

Aşkabat Caddesi’nin (Bahçelievler 7. Cadde); Milli Kütüphane girişi trafik ışıklarından 54. Cadde çıkışına kadar olan bölümü ile caddeye açılan cadde/sokakların tamamının, Cadde ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü;

3-) Tunalı Hilmi Caddesinde yapılacak kutlamalar ile ilgili olarak;

Tunalı Hilmi Caddesi’nin; Kuğulu Park Kavşak ile Esat Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamı,

Tunus Caddesi; tünel çıkışından itibaren caddeye açılan sokakların tamamı çift yönlü,

Bestekar Sokağı; ile bu sokağa açılan sokakların tamamının çift yönlü olarak,

4-) Filistin Caddesinde yapılacak kutlamalar ile ilgili olarak; Filistin Caddesi’nin tamamı ile bu caddeye açılan sokakların tamamının çift yönlü olarak, etkinliklerin sonuna kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Trafiğe kapanacak yollar ile ilgili olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı istikametine gelen yollara alternatif yollar ise şu şekilde;

Atatürk Bulvarı Ulus istikametine gelen araçlar Necatibey Caddesine,

Ziya Gökalp Caddesi Kolej istikametinden gelen araçlar Mithatpaşa Caddesine,

Atatürk Bulvarı Çankaya istikametinden gelen araçlar Meşrutiyet Caddesine,

GMK Bulvarı Anadolu Meydanı istikametinden gelen araçlar Kumrular ve Strazburg Caddesine,

Dikmen Caddesi Dikmen istikametinden gelen araçlar İnönü Bulvarına ve Atatürk Bulvarı Çankaya istikametine,

Bahçelievler 7. Caddeye giriş yapmak isteyen araçlar Akdeniz Caddesi, 8. Cadde 4. Cadde ve İnönü Bulvarı istikametine, Filistin Caddesine gelen araçlar Nene Hatun, Çankaya ve Uğur Mumcu, Reşit Galip Caddesi istikametine yönlendirilecektir.