Başkentte, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarparak birinin ölümüne, birinin yaralanmasına neden olan belediye otobüsünün şoförü hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Nursin Duman'ın hazırladığı iddianamede, 6 Aralık 2018'de Atatürk Bulvarı'nda Bakanlıklar istikametine seyreden Selçuk Doğandemir'in kullandığı belediye otobüsünün, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yayalara çarptığı, kaza sonucunda Gülsen Berçin'in (75) öldüğü, N.E'nin (14) ise yaralandığı ifade edildi.

Şoför Doğandemir, soruşturma sırasında alınan ifadesinde, Kızılay göbekten geçerken trafik ışıklarının yeşil yandığını belirterek, "Bir bayan aracın üzerine doğru geldi. Aracı kurtarmak için sola manevra yaptım. Şahsın aracın üzerine doğru gelmeye devam etmesi üzerine şahsa vurmamak için aracı orta refüje yönlendirdim. Bu esnada iki şahsa çarptım. Şahısların bir anda nasıl aracın altında kaldıklarını anlamadım. Olaydan dolayı üzgünüm." beyanını verdi.

İddianamede, dosyadaki görüntülere göre Doğandemir'in, kendisine yeşil ışığın kapanmasına bir saniye kala yeşil ışığı geçtiği ve yaya geçidine ulaştığı esnada kendisine sarı ışık yandığı belirtilerek, "Buna rağmen hızını azaltmayarak yayaların yoğun şekilde yaya geçidinden geçtiği halde aracını sürmeye devam ettiği, böylece orta refüjde yaya geçidinde durmakta olan, henüz araç yoluna geçmemiş maktul Gülsen Berçin'e çarparak ölümüne sebebiyet verdiği, yaya yolundan geçmekte olan mağdure N.E'ye ise çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, kazadaki kusura ilişkin alınan bilirkişi raporuna göre, "maktul Berçin ve mağdure N.E'nin yeşil trafik ışığında geçişlerine bağlı tamamen kusursuz, şoför Doğandemir'in ise tamamen asli kusurlu olduğu" belirtildi ve Doğandemir'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve/veya yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Davanın görülmesine Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde gelecek günlerde başlanacak.