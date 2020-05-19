Ankara'nın Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir grup genç, sokak ortasında halay çekti.

Çoğunluğunu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğu grup, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmayıp ellerinde mendil gibi sallayan gençler, bir süre halay çekti.

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.