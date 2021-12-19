Ankara'da gün itibariyle etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı merak konusu.



ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

ANKARA'DA HAVA DURUMU



Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın , batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Batı Karadeniz’in doğusunda (Zonguldak - Bartın ) yarın (20.12.2021 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.