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        Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Başkent'te bugün Yeniden Refah Partisi'nin Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Tren Garı önünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 23:10 Güncelleme: 10.02.2024 - 00:00
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        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Yeniden Refah Partisi tarafından Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayında Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Tren Garı önünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için "100. Ay anma etkinliği" düzenleneceği belirtildi.

        Bu kapsamda, ihtiyaç olması halinde bugün saat 7.30'dan itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

        İhtiyaç olması halinde, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamının alt geçit hariç olmak üzere araç trafiğine kapalı olacak.

        Vatandaşların mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanması gerekiyor.

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