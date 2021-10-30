Ankara'da dehşet! Küçük çocuğun başını taşla ezdiler!

Ankara’nın Altındağ ilçesi Alemdağ Mahallesi 917'nci Sokak'ta, dün akşam saat 21.00 sıralarında metruk bir gecekondunda akılalmaz bir olay yaşandı. Gecekondunun kömürlüğünde bir erkek çocuğun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.
ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
İHA'da yer alan habere göre adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan çocuğun başına taşla vurularak öldürüldüğü fark edildi. Yapılan incelemede cansız bedenin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı.
AİLE KAYIP BİLDİRİMİNDE BULUNMUŞ
Polis ekipleri, ekmek almak için evden çıkan kendisinden haber alınamayan ve 2 gün önce baba Hussaın H., tarafından kayıp bildiriminde bulunan yabancı uyruklu bir aileyi olay yerine getirdi. Cesedin başına gelen aile, çocuğun kaybolan oğulları Muhammed H. olduğunu teşhis etti.
KÜÇÜK ÇOCUĞU GASP ETMEYE ÇALIŞMIŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri yaptıkları çalışmada, yabancı uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. Henüz kimliği açıklanmayan şüphelinin, Muhammed H.'yi gasp etmek için metruk gecekonduya soktuğu, Muhammed'in direnç göstermesi üzerine de taşla başına vurarak çocuğu öldürdüğü öğrenildi.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Olay yerinde bulunan çocuğun ailesi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Muhammed H. cansız bedeni, olay yeri çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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