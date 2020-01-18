İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Timler Amirliği ekipleri, İl genelinde yaptıkları çeşitli uygulama ve çalışmalar kapsamında, Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde şüpheli olduğu düşünülerek durdurulan bir araç içerisinde yaptıkları aramada ağırlığı 2200 gram olan ve AM2201 olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Özkan Ö., emniyette yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinden getirdiğini söylediği öğrenildi.

Önder Ö., Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca yapılan incelemede Önder Ö.’nün narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek amacıyla uyuşturucu maddeyi bir miktar kimyonla karıştırdığı tespit edildi.

45 ADET TARİHİ ESER YAKALANDI

Öte yandan, edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmada, Ankara’nın Çankaya ilçesi İstanbul caddesi üzerinde gece saatlerinde 1’i Türk vatandaşı ve 3’ü İranlı olmak üzere toplam 4 kişinin bulunduğu araç durdurularak içerisinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda şahıslara ait çantalarında içerisinden 3’ü heykel toplam 45 parça kaçak tarihi eser ile yakalandı. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı düşünülen şahıslar gözaltına alınarak yakalanan tarihi eserler ile birlikte ilgili birimlere teslim edildi. Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.