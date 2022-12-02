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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 31 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 29 Kasım'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 31'inin tutuklandığını, 15'inin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını açıkladı

Giriş: 02.12.2022 - 01:55 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 31 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 31 tutuklama
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DHA

DHA'nın haberine göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Kasım Salı günü düzenlenen operasyonlarda yakalanarak, gözaltına alınan şüphelilerden 31'i sevk edildiği adli makamlarda tutuklanırken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "61 kilo 658 gram eroin, 2 kilo 74 gram metamfetamin, 1 kilo 466 gram esrar maddesi, 544 adet ecstasy tabletler, 450 gram kokain, 547 adet sentetik ecza, 38 kök kenevir, 20 adet kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 2 adet payp tabir cam aparat ele geçirilirken, TCK 188/3 maddesi gereğince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 2313 sayılı kanun kapsamında yasa dışı Hint keneviri ekimi ve TCK'nın 191 maddesi gereğince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanmış, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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