Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 288 gözaltı

İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başkentte zehir tacirlerine operasyon gerçekleştirdi.

10-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 288 kişiden 34’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda şahısların adreslerine yapılan aramalarda, 3 bin 600 gram esrar, bin 500 gram eroin, 880 gram metamfetamin, 290 gram bonzai ve 6 bin 200 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.