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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 52 şüpheli tutuklandı

Başkent'te geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 433 şüpheliden 52'si tutuklanırken, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Giriş: 07.12.2022 - 04:32 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 52 şüpheli tutuklandı
Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 52 tutuklama
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AA

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 433 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada kent genelinde düzenlediği operasyonlarda, 59 kilo 400 gram eroin, 32 kilo 200 gram esrar, 905 gram kokain, 556 gram metamfetamin, 37 gram skunk, 20 gram bonzai, 36 bin 418 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; operasyonlarda yakalanan 433 zanlıdan 52'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA 21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 21 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 28 Kasım-4 Aralık'ta il genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 7 ton 20 litre etil alkol, 5 bin boş sigara kutusu, 2 bin 550 paket kaçak sigara, 562 litre sahte alkollü içki, 139 bandrol, 33 kaçak cep telefonu, 29 kilogram tütün, 4 tarihi eser, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 7 mermi ve 599 bin makaron ele geçirildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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