İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik, 15-21 Eylül 2021 tarihleri arasında; Altındağ, Güdül, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Buna kapsamda; Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bekleyen araçta bulunanların şüpheli hareketleri üzerine araçta bulunan M.F.D. ve D.D. adlı kişilerin üzerinde ve araç içerisinde arama yapıldı ve 15 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Güdül ilçesi Özköy Mahallesi'nde araç sürücüsü E.K.A.'nın üzerinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı alındı. Araçta ve sürücü E.K.A.'nın üzerinde arama yapılarak 9 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan ve sürücülüğünü H.C.Y. adlı şahsın yaptığı araçta yapılan aramada 77 adet satışı yasak olan uyuşturucu uyarıcı hap, 2 gram esrar ele geçirildi.
Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde ise Ö.Y., Y.B. ve E.A. adlı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin içerisinde bulundukları araç durdurularak, araç ve üst araması yapıldı. Arama sonucunda 10 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el konularak, toplam 7 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!