Ankara'da uyuşturucuya darbe: 51 tutuklama

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 300 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 20-26 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 10 kilo 700 gram eroin, 11 kilogram esrar, 1 kilo 500 gram kokain, 1 kilo 500 gram metamfetamin ve 3 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; operasyonlarda gözaltına alınan 300 zanlıdan 51'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.