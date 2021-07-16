Ankara'da uygulanan aşı miktarı 5 milyon dozu aştı

AA

Türkiye'nin yoğun şekilde uyguladığı aşılama programı devam ediyor. 18 yaşından gün alan tüm vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Bu kapsamda, Ankara'da da tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde aşı hizmeti veriliyor. Aynı zamanda, aile sağlığı merkezleri de aşının en etkin uygulayıcıları arasında yer alıyor.

Ayrıca, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün aşılama çalışmalarında görevli mobil ekipleri, otogar, yüksek hızlı tren garı ve havalimanında aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, Ankara'da bugün saat 09.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı miktarı 3 milyon 77 bin 589, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 1 milyon 651 bin 510, üçüncü doz uygulanan kişi sayısı 290 bin 330 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 5 milyon 19 bin 429 olarak kayıtlara geçti. En az bir doz aşı olan kişilerin hedef nüfusa oranı yüzde 70,8 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı, en kısa zamanda Ankara genelinde en az 4 milyon 306 bin 208 vatandaşın birinci doz aşısının tamamlanmasını hedefliyor.