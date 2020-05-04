Koronavirüs salgını nedeniyle petrol ve akaryakıt sektöründe dalgalanma devam ediyor. Küresel ölçekte talebin düşmesine bağlı olarak petrol fiyatları da çakıldı. Brent petrol, OPEC ve diğer ülkelerin üretimi günlük yaklaşık 10 milyon varil kısma karına karşın istenen düzeyde artmadı. Brent, 20 doların altını gördü, halen 26 dolardan işlem görüyor.
Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları da yılbaşına göre önemli ölçüde geriledi. Yılın ilk günlerinde benzin ve motorinin tonu, küresel piyasalarda 600-650 dolar düzeyinde seyrediyordu. Salgın sonrasında hızla düştü. Benzin ve motorinin tonu halen 200-210 dolar dolayında bulunuyor.
ENERJİ YÖNETİMİNDE STOK HAMLESİ
Rafineri ve akaryakıt dağıtım şirketleri, petrol ve akaryakıt fiyatlarının düşmesinin ardından harekete geçti. Depolar, ucuz petrol ve akaryakıtla dolduruldu.
Devlet de boş durmadı. Ankara’da bir zirve gerçekleştirildi. Enerji Bakanlığı’nın başkanlığında gerçekleştirilen zirveye, EPDK, BOTAŞ, TPAO, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPIC ve diğer ilgili kurumlar katıldı.
Toplantıda, petrol ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin ön görüler dile getirildi. Devletin, sorumluluk alanındaki “tamamlayıcı” petrol stoklarını (70 günlük) artırmaya yönelik adımlar konuşuldu. Depo olanakları üzerinde duruldu. Bu süreçte, petrol ve akaryakıttan kaynaklı enerji maliyetlerini düşürmenin önemine işaret edildi.
Kaynaklar, petrol mevzuatına göre devletin 70 günlük “tamamlayıcı” stok tutması gerektiğine işaret ederek, “Bu stok, devlet adına rafinerilerce tutuluyor. Bedeli de karşılanıyor. Bu süreçte söz konusu miktarın artırılmasına ilişkin görüş alış verişleri söz konusu oldu. Depo olanakları araştırıldı” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!