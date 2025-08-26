Ankara'da trafikte bıçaklı ve kılıçlı saldırı

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde trafikte yaşanan tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğer otomobilin önünü kesti. Araçtan inen 2’sinin elinde kılıç, birinde ise bıçak olan 4 kişi tartıştıkları sürücüye saldırdı.

Ellerinde bıçak ve kılıçlarla aracından sürücüye tehditler savuran şüphelilerden 2’si tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. DHA'nın haberine göre; saldırganlardan diğer 2 kişi ise şoför mahallinin kapasını açıp ellerindeki bıçaklarla sürücüye vurmaya devam etti.

OLAY ANI KAMERADA

Şüphelilerden birinin yanındaki arkadaşının tutma çabasına aldırış etmeden sürücüye saldırmaya devam ettiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.