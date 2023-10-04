Ankara'da TIR ve dorse arasına sıkışan şoför öldü

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Ankara'da Ostim Mahallesi'nde TIR ve dorse arasına sıkışan A.Ö. hayatını kaybetti.

Olay, Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1165. Cadde'de meydana geldi. DHA'nın haberine göre, kardeşine ait TIR'da şoför olarak çalışan A.Ö, dorse ile TIR'ın arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme yaparken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.