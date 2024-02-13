Ankara'da TIR'ın çarptığı menajer öldü
Ankara Polatlı'da yolun karşısına geçmeye çalışan menajer Mesut Yılanlı, TIR'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı menajer Mesut Yılanlı (46) hayatını kaybetti.
Kaza dün akşam saatlerinde Nasrettin Hoca Bulvarı Dört Yol mevkisinde meydana geldi. İlçede menajerlik yaptığı belirtilen Mesut Yılanlı'ya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR çarptı.
METRELERCA SAVRULDU, HAYATINI KAYBETTİ
DHA'nın haberine göre; Yılanlı, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Yılanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerindeki incelenmesinin ardından Yılanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.