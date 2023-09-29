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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da talaş fabrikasında korkutan yangın

        Ankara'da talaş fabrikasındaki yangın kontrol altında

        Ankara Kahramankazan'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 01:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 01:37
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        Ankara'da talaş fabrikasında korkutan yangın
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        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir talaş fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Ankara'da dün akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir talaş fabrikasında yangın çıktı. Çevrediklerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ve yağmur yağması sonucu yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

        DHA'nın haberine göre, fabrikada soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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