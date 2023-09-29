Ankara'da talaş fabrikasında korkutan yangın

Ankara'da talaş fabrikasındaki yangın kontrol altında
Ankara Kahramankazan'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir talaş fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Ankara'da dün akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir talaş fabrikasında yangın çıktı. Çevrediklerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ve yağmur yağması sonucu yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
DHA'nın haberine göre, fabrikada soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.