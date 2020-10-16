Ankara'da Suriyelilerden haraç alan suç örgütüne operasyon

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde ikamet eden varlıklı Suriye uyruklu kişilerden düzenli aralıklarla haraç topladıkları, vermeyenleri ise silah tehdidiyle darbettikleri belirlenen bir gruba yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 adrese düzenelen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde, silah ve dijital doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.