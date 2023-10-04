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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

        Ankara'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir pazar yerinde bulunan sahipsiz paket endişeye yol açtı. Çevre güvenliği alınarak fünye ile patlatılan paket boş çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 23:37 Güncelleme: 04.10.2023 - 23:38
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        Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
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        Olay, saat 22.00 sıralarında Dikmen Caddesi'nde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde sahipsiz bir paket görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, paketin bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

        Bu arada Emniyet Müdürlüğünden şüpheli paket uygulaması yapılacağı belirtilerek, vatandaşlara endişe etmemeleri konusunda uyarı yapıldı. Ardından paketin yanına gelen bomba imha görevlisi, yerleştirdiği fünyeyi kontrollü şekilde patlattı. Paketi kimin bıraktığı konusunda araştırmalar sürdürülüyor.

        ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

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        Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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