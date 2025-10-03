Ankara'da Sumud Filosu'na destek eylemi

Başkentte, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından yapılan çağrı üzerine üyeler ve vatandaşlar, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan grup, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları sloganlar atarak protesto etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan destek eyleminde konuşan Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu üyesi Ramazan Tunç, "sumud" kavramının "kararlılık" anlamına geldiğini ve kendilerinin de bu davada Filistin gibi kararlı olacağını belirtti.

Tunç, Küresel Sumud Filosu'nun bütün engelleme ve tacizlere karşı gelerek yola çıktığını ifade ederek, filodaki aktivistleri bütün senaryolara karşı yoğun eğitime tabi tuttuklarını aktardı.

Dün gece itibariyle filodaki gemilere İsrail tarafından müdahale edilmeye başlandığını anımsatan Tunç, "Tek bir gemimiz, tek bir aktivistimiz kalana kadar, Gazze'ye yaklaşmaktan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Gazze için atılacak en küçük bir adımın dahi değerli olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Gazze'nin tarihini, Filistin'in tarihini bilmek, boykot yapmak, alanları doldurmak, Filistin bayraklarını gökyüzünde sallandırmak o kadar kıymetli ki bunlar birike birike dünyaya o kadar güzel mesajlar verdik. Müslümanların birleştirici gücünü dünyaya artık ispatlamış durumdayız. Bundan sonra bu hareketleri daha da büyüterek devam ettirip, Gazze'deki ablukayı inşallah kıracağız. İnsani yardımların kesintisiz bir şekilde Gazze'ye ulaşmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

Filodaki bir aktivist ile telefon bağlantısı kuruldu

Destek eylemi sırasında, İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere İtalya'dan yola çıkan Vicdan gemisindeki aktivist Emrah Atiş ile telefon üzerinden iletişime geçildi.

Yaklaşık 4 gün sonra Gazze'ye ulaşacaklarını aktaran Atiş, "Burada inanılmaz bir motivasyon var. Sumud'un başına gelenlerden dolayı ilk başta biraz üzüldük. Fakat sonrasında gemilerin Filistin'in sularına vardığını görünce de inanılmaz mutlu olduk. Korkuyor muyuz, zerre kadar korkmuyoruz çünkü buraya gelirken korkulacak şeyleri geride bırakıp geldik. Buradaki herkesin tek bir amacı var, ablukayı kırmak." diye konuştu.